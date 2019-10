Służba zdrowia w Polsce. Lekarze bez ubezpieczenia

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", długi szpitali i przychodni względem ZUS wynoszą już ponad 400 mln zł. I to tylko z tytułu składek za połowę 2019 roku. Dla porównania - w całym 2017 roku było to 323 mln zł, a w 2018 - 370 mln zł.

- Kiedy szpital musi zdecydować, czy kupić opatrunki albo leki, czy zapłacić za ubezpieczenie, to czasem nie ma wyboru - mówi "DGP" Lidia Kodłubańska, była dyrektorka jednego z gdyńskich szpitali.

I choć lekarze czy pielęgniarki zostaną przyjęci do lekarza nawet jeśli nie mają opłaconego ubezpieczenia, to oznacza to dla nich więcej biurokracji.