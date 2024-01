"Smutny rekord" w Argentynie. Ogromna inflacja w 2023 r. Narasta też bunt przed nowymi rządami

Inflacja przyspiesza wraz z reformami Argentyny

Tylko w grudniu wskaźnik wzrostu cen zwiększył się o 25,5 proc. Jeszcze w listopadzie wynosił on 12,8 proc.

Przyspieszenie wskaźnika jest związane z reformami nowego prezydenta Javiera Milei wprowadzającego w życie terapię szokową dla gospodarki kraju. Nowy przywódca próbuje wyciągnąć kraj z kryzysu, poprzez m.in. zezwolenie na gwałtowny spadek oficjalnego kursu peso , co z kolei pociągnęło za sobą podwyżki cen w sklepach i na stacjach benzynowych.

A i tak grudniowa inflacja była niższa od przewidywań rządu, który spodziewał się wzrostu cen o 30 proc. Jeszcze przed publikacją danych prezydent oświadczył, że jeśli odczyt "będzie bliższy 25 proc.", to będzie to oznaczało "olbrzymi sukces" jego gabinetu.

"Smutny rekord" inflacji

Javier Milei ocenił przy tym, że społeczeństwo "zdaje sobie sprawę z katastrofy" gospodarczej, jaką pozostawiły po sobie poprzednie rządy. Dodał, że naród "wie, że będzie musiał przejść przez trudny okres, by ją przezwyciężyć".

W swoim artykule dziennik "La Nacion" zaznacza, że inflacja w 2023 r. w Argentynie była jedną z najwyższych na świecie, była najwyższa w Ameryce Południowej. Wskaźnik wzrostu cen był "większy nawet niż w Wenezueli" – kraju rządzonym przez reżim Nicolasa Maduro i pogrążonym w głębokim kryzysie gospodarczym i humanitarnym. Gazeta określa to mianem "smutnego rekordu".

W przemówieniu rozpoczynającym swoją prezydenturę Javier Milei zaprezentował program zaciskania pasa i przyznał, że w początkowym okresie społeczeństwo boleśnie odczuje reformy. Ocenił jednak, że są one konieczne, by uchronić kraj przed całkowitym krachem. Szacuje się, że około 40 proc. mieszkańców Argentyny żyje poniżej progu biedy (ok. 20 mln osob).