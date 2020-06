Sondaże wyborcze. W pierwszej turze Andrzej Duda, w drugiej zadecydują emocje

To już ostatni moment przed ciszą wyborczą, by spojrzeć na sondaże i głośno spekulować, który kandydat w niedzielę będzie tryumfował. Wszystko wskazuje na to, że z poczuciem ulgi w niedzielę pójdzie spać sztab Andrzeja Dudy. Raczej nie będzie jednak powodu do otwierania szampana.