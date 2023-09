Spór o 800 plus. "To pozbawienie rodzin 64 mld zł rocznie"

Szymon Hołownia, pytany, czy świadczenie 800 plus powinno zostać wycofane, odparł, że nie wyklucza takiej możliwości.

Spór o 800 plus

"Jeden z liderów opozycji zdradza prawdziwe intencje i chce odebrać rodzinom 800 plus. To pozbawienie rodzin 64 mld zł rocznie " - napisała w piątek na platformie X/Twitter minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Na mocy podpisanej przez prezydenta w sierpniu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie 500 plus od 1 stycznia 2024 roku zostanie podwyższone do 800 zł na dziecko.

Program "Rodzina 500 plus" funkcjonuje od kwietnia 2016 r. Świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Prawo do wsparcia mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.