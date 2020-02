wiadomości oprac. Krystian Rosiński 57 minut temu

Spowolnienie gospodarcze w Polsce napędzają konsumenci

Obniżenie stawki PIT, rozszerzenie 500 plus oraz trzynasta emerytura nie zachęciły Polaków do wzmożonego wydawania pieniędzy. A to wpływa na gospodarkę, którą dotychczas napędzały wydatki gospodarstw domowych.

