SprawdzamyMorawieckiego. Czy Polska wydostała się z pułapki średniego rozwoju?

Rząd Mateusza Morawieckiego dokładnie 4 lata temu - w lutym 2017 roku - opublikował "Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" (w skrócie SOR). Miał to być plan rozwojowy dla Polski na 4 lata - czyli do dziś. Sprawdźmy, jak rozwinęła się nasza gospodarka.

SOR definiowała podstawowe ekonomiczne problemy Polski. Na przykład fakt, że PKB per capita (na osobę) Polski to tylko 45 proc. PKB per capita USA.