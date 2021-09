Sprzedawca już nas nie naciągnie. Nadchodzi nowe prawo

Do Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c) zostanie wpisane nowe postępowanie odrębne z udziałem konsumentów, zwiększony będzie także zakres ich ochrony, a dodatkowo przepisy zakładające odciążenie sądów - to przewiduje obszerny projekt zmian przepisów przygotowany w resorcie sprawiedliwości.

"Projekt zmierza do uproszczenia obowiązujących procedur, co przełoży się na zmniejszenie obciążenia sądów pracą i skrócenie czasu trwania postępowań. Celem zmian jest także ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, ułatwienie konsumentom dochodzenia swoich praw na drodze sądowej oraz wypełnienie luk w obowiązującym prawie" - wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości w uzasadnieniu proponowanych zmian.

Jeden z fragmentów projektu odnosi się do zagadnień konsumenckich. "Projektowane rozwiązania, przewidujące wprowadzenie do Kpc nowego postępowania odrębnego, postępowania z udziałem konsumentów, stanowią wyraz wyjścia naprzeciw oczekiwaniom środowiska konsumentów co do zwiększenia zakresu ochrony ich praw - głosi uzasadnienie.