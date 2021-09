Morawiecki o gospodarce, cenach prądu, ratownikach i 500+. "Sytuacja jest bardzo dobra"

Ratownicy medyczni

Krajowy Plan Odbudowy

- To mnie martwi. To nie jest tak, że to kwestia, nad którą przechodzimy do porządku dziennego. Ale z inflacją jest tak, że wobec niej może działać niezależny bank centralny i sadze, że jakieś kroki przedsięweźmie. To rola NBP, my się do tego nie mieszamy - powiedział.