Sprzedaż detaliczna będzie dalej rosła. Napędem 500+ i dobre nastroje

W lipcu Polacy kupili o 7,4 proc. więcej towarów niż rok wcześniej - wynika z najnowszych danych GUS . Wydajemy coraz więcej, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca dynamika wzrostu sprzedaży wyraźnie przyspieszyła. Ekonomiści nie są zdziwieni takim obrotem spraw i sugerują, że to nie koniec dobrej passy sklepów.

"Jest to odzwierciedleniem utrzymującego się optymizmu konsumentów, który wynika z bardzo dobrej sytuacji dochodowej (rosnące płace, transfery socjalne) oraz niskiego ryzyka utraty pracy. Według opublikowanego przez GUS badania nastrojów konsumentów, ocena bieżącego dokonywania ważnych zakupów wzrosła w sierpniu do najwyższego w historii poziomu 18,5 pkt., wskazując na solidne fundamenty dla dalszego wzrostu w tych kategoriach" - komentują ekonomiści PKO BP.

Z kolei ekonomista Pekao Piotr Piękoś wskazuje na duże znaczenie 500+. "W kolejnych miesiącach siła nabywcza konsumentów dostanie dodatkowe wsparcie w postaci rozszerzenia programu, co będzie podtrzymywać wysoką dynamikę sprzedaży" - prognozuje

W ocenie PKO BP konsumpcja może wzrosnąć nawet silniej, niż wskazywałyby na to dane o sprzedaży, ze względu na wzrost popularności usług edukacyjnych i rozrywkowych wśród beneficjentów świadczenia rodzicielskiego.

Według ekonomistów mBanku właśnie konsumpcja prywatna stanowi kluczowy czynnik zapewniający co najmniej stabilizację wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach. Podpowiadają, że wskazówek co do dalszych losów wydatków konsumenckich dostarczają wyniki badań koniunktury za sierpień, opublikowane równolegle z danymi o sprzedaży detalicznej.