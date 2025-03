Sprzedaż drewna. Jasne stanowisko ministerstwa. "Surowiec strategiczny"

- Podejmuję inicjatywę legislacyjną, która ma na celu zdefiniowanie drewna jako strategicznego surowca dla polskiej gospodarki - zapowiedział Paszyk. Jej celem ma być zapewnienie pełnego wykorzystania surowca jakim jest drewno i zapewnienie do niego dostępu jako komponentu do produkcji.

Minister: drewno jest surowcem strategicznym

Szef resortu przypomniał, że drewno jest surowcem ekologicznym i odnawialnym, który znajduje 30 tys. rodzajów zastosowań w gospodarce. - W naszym kraju przemysł drzewny generuje 5 proc. PKB , a tworzy go blisko 40 tys. małych i średnich firm zatrudniających pół miliona pracowników. Z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że dialog branży z instytucjami administracji rządowej jest niewystarczający, a sama branża przechodzi obecnie bolesną stagnację - zauważył Paszyk.

Ministerstwo poinformowało również w poniedziałek, że podczas pierwszego Kongresu Drzewnego powołano Radę ds. Przemysłu Drzewnego. Zapowiedziano też opracowanie Kontraktu Branżowego i podjęcie działań zmierzających do uznania drewna za surowiec strategiczny.

Sprzedaż drewna pod lupą

- Do tej pory było tak, że ktoś mógł kupić drewno na preferencyjnych warunkach i zadeklarować, że przerabia je w Polsce, a w rzeczywistości sprzedać np. do Chin. Chcemy to zmienić - deklarował w styczniu w rozmowie z money.pl wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała. - Oszuści powinni zacząć się bać - dodawał.