Stan wojenny w Korei Południowej. Won najniżej notowaną walutą

Południowokoreański won , jak podaje Bloomberg, mocno traci na rynku walutowym. W stosunku do głównych walut - amerykańskiego dolara, euro i japońskiego jena. Jest obecnie najniżej notowaną główną walutą. W przeliczeniu na złotego, jeden won wart jest 0,0029 zł.

Z kolei CNBC wylicza, że kurs dolara amerykańskiego wzrósł ostatnio o 1,4 proc. w stosunku do wona, który odnotował nowy dwuletni najniższy poziom.

Stan wojenny w Korei Południowej

"Ogłaszam stan wojenny, aby chronić wolną Republikę Korei przed zagrożeniem ze strony północnokoreańskich sił komunistycznych, aby wyeliminować nikczemne siły antypaństwowe sprzyjające Korei Płn., które niszczą wolność i szczęście naszego narodu, oraz by chronić (...) porządek konstytucyjny" - powiedział Jun w niezapowiedzianym przemówieniu transmitowanym na żywo przez telewizję YTN.

Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Korei Południowej Park An Su, wyznaczony do kierowania stanem wojennym, ogłosił we wtorek wieczorem czasu miejscowego zakaz działalności parlamentu i partii politycznych – podała agencja Yonhap.