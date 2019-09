"Stop drożyźnie". Posłowie pokazują rachunki. PO-KO uderza akcją na Twitterze

- Tempo wzrostu cen utrzyma się na podwyższonym poziomie do końca tego roku. Co więcej, jest wysokie prawdopodobieństwo, że ono jeszcze nieco przyspieszy w kolejnych miesiącach. Natomiast jeżeli spojrzymy na początek przyszłego roku, to można oczekiwać stopniowego spadku dynamiki cen żywności - mówił w programie "Money. To się liczy" Jakub Olipra, analityk Credit Agricole