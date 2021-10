Stowarzyszenia Bąkiewicza nie dostałyby dotacji. Z pomocą przyszedł "panel ekspertów"

Ja też z UK 25 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

To hańba Polski! Polski ,która wycierpiała pod butem brunatnych faszystów najbardziej.!! To niewiarygodne,że to co się dzieje to prawda. Polacy pozwalają takim bojówkom istnieć w kraju doświadczonym przez faszyzm i nazizm. Co za brak rozwagi i rozumu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A rząd polski to popiera.