huta pokój Jacek Frączyk 25 minut temu

Strajk głodowy związkowców Huty Pokój okazał się sukcesem. Zarząd Węglokoksu podpisał porozumienie

"Będziemy tutaj do skutku" deklarowali we wtorek związkowcy z Huty Pokój, gdy zaczynali głodówkę w siedzibie Węglokoksu. Zarząd się ugiął i podpisał porozumienie, więc mogą wrócić do domów.

