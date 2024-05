Strata Orlenu. Minister zdradza nowe fakty. "Jeden wielki skandal"

Odpowiadając na pytanie o stratę 1,6 mld zł przez spółkę OTS (Orlen Trading Switzerland) na skutek przedpłat za ropę, której nie dostarczono, Kropiwnicki stwierdził, że koszty najmu tankowców to ok. 60 mln dol., 8 mln dol. to koszty rozwiązania umów na te tankowce oraz ok. 30 mln dol. to koszty postojowego tankowców w oczekiwaniu na ładunek.