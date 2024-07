Strefa euro balansuje na krawędzi. Kluczowy wskaźnik poniżej oczekiwań

Według raportu S&P Global, który opracowuje indeks PMI dla Hamburg Commercial Bank (HCOB) indeks PMI dla usług spadł w strefie euro do 51,9 punktu z 52,8 punktów w czerwcu. Tymczasem sektor przemysłowy pogłębił spadki - indeks PMI dla przemysłu obniżył się do 45,6 punktu z 45,8 punktu, osiągając najniższy poziom od siedmiu miesięcy.

Przemysł w recesji, usługi tracą impet

Szczególnie niepokojąca jest sytuacja w sektorze przemysłowym strefy euro. Indeks produkcji przemysłowej spadł do 45,3 punktu z 46,1 punktu w czerwcu, co oznacza najniższy poziom od siedmiu miesięcy i szesnasty z rzędu miesiąc spadków. Nowe zamówienia w przemyśle spadły w najszybszym tempie od grudnia, co wskazuje na utrzymującą się słabość popytu.