Strumień pieniędzy do Afryki. To prywatne przelewy od emigrantów

W roku 2018 emigranci dokonali tak zwanego „przesyłu środków finansowych do kraju pochodzenia” na kwotę ponad 21 miliardów escudos (około 190 milionów euro). Warto dodać, że Wyspy Zielonego Przylądka mają populację rzędu 450 tysięcy mieszkańców.

Według danych tamtejszego banku centralnego, taka kwota oznacza wzrost o ponad 6 proc. w porównaniu do roku 2017.

To trend zauważalny w wielu krajach Afryki, potwierdza Bank Światowy w swoim dorocznym, opublikowanym w kwietniu, raporcie „Migracja i przelewy finansowe do kraju pochodzenia” („Migration and remittances”).