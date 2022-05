Surowce w Polsce - jakie występują, a jakie importujemy?

Jakie zasoby naturalne występują w Polsce?

W Polsce występuje około 14 tysięcy złóż różnych kopalin. Przede wszystkim są to złoża węgla kamiennego. Dane na 2018 roku pokazały, że wydobycie węgla kamiennego w Polsce szacowane było na 63 mln ton, węgla brunatnego zaś na ok. 61 mln ton. Obecnie wydobycie węgla w Polsce z roku na rok coraz bardziej spada , niemniej jednak Polska przez kilka lat pozostawała jednym z liderów w jego wydobyciu.

Jakie surowce energetyczne importujemy do Polski?

Do Polski w głównej mierze importowane są paliwa kopalniane. Dane pokazują, że w ciągu ostatnich 20 lat import węgla do Polski wzrósł do 750 proc., ropy o 41 proc., gazu z kolei aż o 118 proc. Głównym krajem, z którego sprowadzane są paliwa kopalniane była natomiast Rosja. Jakie surowce energetyczne importujemy do Polski i z jakich państw?