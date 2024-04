Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w górę. Rząd zajmie się projektem

Informacja o projekcie nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pojawiła się w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu. Wynika z niej, że kwota świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego będzie podniesiona z 500 zł do 1 tys. zł.

Świadczenie alimentacyjne w górę

Rząd tłumaczy, że obecnie wsparcie w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom uprawnionym do alimentów, które jednak ich nie otrzymują . Wynika to z nieskutecznej egzekucji prowadzonej przez organy egzekucyjne lub komorników sądowych.

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat albo – w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 lat. Jeśli osoba, na rzecz której zasądzono alimenty, ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, to świadczenie przysługuje bezterminowo.