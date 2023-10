Świat u progu recesji. Uderzenie w gospodarki nadchodzi z Bliskiego Wschodu

Cena ropy pójdzie w górę

Istnieją obawy, że do walki między Izraelem i Hamasem, dołączą bojówki w Libanie i Syrii wspierające Hamas , co może zdestabilizować światową gospodarkę - donosi Bloomberg.

Ostra eskalacja mogłaby wciągnąć Izrael w bezpośredni konflikt z Iranem, dostawcą broni i pieniędzy dla Hamasu. Według szacunków Bloomberg Economics, ceny ropy naftowej mogą wtedy wzrosnąć do 150 dolarów (około 650 zł) za baryłkę, a światowy wzrost gospodarczy spadnie do 1,7 proc., co oznacza recesję, która zmniejszy światową produkcję o około 1 bilion dolarów.