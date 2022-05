Światowa gospodarka w tarapatach. Nadciągnęli "czterej jeźdźcy"

- Stajemy w obliczu kolejnej globalnej recesji, ale tym razem jednak wydaje się ona bardzo realna - mówi na łamach Financial Times Robin Brooks, głównego ekonomisty Instytutu Finansów Międzynarodowych.

Jak ocenił, zbieg czterech różnych, ale również poważnych wstrząsów wskazuje na to, że światowa gospodarka jest już w tarapatach.

Czterej jeźdźcy Apokalipsy

Jak pierwszy wskazał pogarszające się perspektywy wzrostu w Chinach związane z lockdownem i polityką zero COVID. Jak pisaliśmy w money.pl, w drugim kwartale chińska gospodarka może zaliczyć duże tąpnięcie. Ekonomiści Goldman Sachs prognozują spadek PKB o 7,5 proc. kwartał do kwartału. Wcześniej zakładali 2-proc. wzrost. To kolejne tego typu cięcie prognoz dla Chin.