System CRM - co to takiego i jakie daje korzyści?

Skuteczne prowadzenie firmy i zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiednich narzędzi jest dużym wyzwaniem. Kluczowe znaczenie w każdej firmie ma w szczególności utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami, w czym może pomóc system CRM, narzędzie służące do zarządzania relacjami z aktualnymi i potencjalnymi klientami. Co to jest CRM? Co odróżnia go od systemu ZCRM i ERP?