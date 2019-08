Szef linii lotniczych w Hongkongu odchodzi. PAP: to wynik presji Pekinu

Dymisje są związane z trwającymi od miesięcy antyrządowymi protestami w Hongkongu. Jak podaje PAP, to największy kryzys od czasu przyłączenia Hongkongu do Chińskiej Republiki Ludowej w 1997 roku.

Protesty dotyczą nowego prawa , które umożliwiałoby ekstradycję do Chin kontynentalnych. Zdaniem mieszkańców Hongkongu to próba naruszenia autonomii regionu.

"Większość z nas jest teraz dość nerwowa. Odczuwamy coraz większą presję ze strony firmy, by zważać na to, co robimy i mówimy poza godzinami pracy. Niektórzy członkowie załogi zaczęli kasować historie rozmów na WhatsAppie w obawie, że będą poddani kontroli i prześladowaniom przez administrację (lotnictwa cywilnego) z kontynentu, i przed reperkusjami ze strony firmy" - mówi w rozmowie z PAP jeden z pracowników Cathay Pacific i dodaje, że rezygnacja Hogga to wynik presji Pekinu.