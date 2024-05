Szef NBP podał, kiedy dogonimy Hiszpanię, Włochy, Wielką Brytanię, Francję i Niemcy

Zobacz także: Co grozi Obajtkowi? Prawnik wylicza. "Kara nawet do 25 lat więzienia"

Szef NBP o "polskim cudzie gospodarczym"

- Niesamowicie szybko zbliżamy się do krajów od nas zamożniejszych. Ten proces trwa. On za granicą w kręgach finansowych, gospodarczych, fachowych, jest nazywany "polskim cudem gospodarczym". W Polsce to cały się to nie przyjmuje, my jesteśmy z natury tacy bardzo skromni - komentował Glapiński.