Szef Związku Zawodowego Lekarzy o Szumowskim: "miał pewne zasługi, ale systemu nie naprawił"

Minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił, że podaje się do dymisji. Dzień wcześniej zrezygnował jego zastępca, wiceminister Janusz Cieszyński. Szef resortu poinformował, że z zamiarem odejścia z resortu nosił się od pewnego czasu, ale wybuch pandemii kazał mu pozostać na stanowisku "dopóki będzie to konieczne".

Szumowskiego doceniał za to, że był dobrym partnerem nawet w trudnych rozmowach i "w przeciwieństwie do kilku poprzedników nie poniżał rozmówców".

- Zrobił parę gestów w kierunku środowiska medycznego. Wdzięczni mogą mu być rezydenci, bo właśnie w rozmowach z Szumowskim udało się im osiągnąć podwyżkę wynagrodzeń, która została wpisana do ustawy. Wprawdzie nie było to tyle, ile sobie życzyli, ale i tak była to odczuwalna podwyżka – wylicza Krzysztof Bukiel.

Krzysztof Bukiel mówi, że nie chce krytykować Łukasza Szumowskiego za decyzje, które podejmował w czasie pandemii. - Myślę, że był tak przestraszony zdjęciami trumien we Włoszech, że nie przesadzał, mówiąc, że poszedłby do diabła, by coś załatwić. Uważam, że to strach odpowiadał za jego chaotyczne ruchy – powiedział.