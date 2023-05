Sztuczna inteligencja wymiecie gros zawodów z rynku pracy? "Byłbym bardzo ostrożny"

Jedno jest pewne: zmiany

Nie oznacza to jednak wcale, że natychmiast spora grupa pracowników zostanie wypchnięta z rynku pracy i już się na nim nie odnajdzie . Bo jak pokazuje historia, choć część zawodów traci znaczenie lub znika z rynku, to jednak wykonujące je osoby najczęściej przekwalifikowują się.

Poza tym pojawiają się przecież miejsca pracy, których w przeszłości nikt nie mógł przewidzieć. Dobrym przykładem są prompt inżynierowie (prompt engineers) , czyli osoby specjalizujące się we wpisywaniu odpowiednich poleceń do chatbota.

Czego tak naprawdę boją się ludzie?

Na nasze obawy w związku z pracą wpływa nie to, co rzeczywiście dzieje się na rynku pracy w wyniku przełomów technologicznych, lecz samo nasze wyobrażenie o tym, co może się wydarzyć.

– Dużą rolę w tym wypadku odgrywa sposób przedstawienia zmian w mediach i opowieść o nich, jak również to, w jaki sposób organizacja, w której pracujemy, wprowadza te zmiany i jak o tym informuje. To może sprawić, że osoby, których stanowiska rzeczywiście są zagrożone, mogą sobie wręcz nie zdawać z tego sprawy , bo będą mieć nieco inny obraz w głowie – wskazała Satia Rożynek.

Tu znów jednak naukowcy odwołali się do historii, a ta wskazuje, że wraz z falami automatyzacjami nie pojawiał się masowy wzrost bezrobocia . Podali też przykład, że obecnie wpływ robotyzacji na rynek pracy jest zróżnicowany: w niektórych krajach był on negatywny, w innych – pozytywny, a w kolejnych – neutralny.

Scenarzyści vs. sztuczna inteligencja

Faktem jest, że niektórzy już teraz obawiają się o swoją przyszłość. Jako przykład badacze podają scenarzystów w Hollywood, którzy w ostatnim czasie protestowali, by poprawić swoje warunki zatrudnienia. Walczyli m.in., by scenariusze mogli pisać wyłącznie ludzie, a nie sztuczna inteligencja. Apelowali też o wytyczne co do zakresu używania AI w procesie powstawania produkcji.