Szymon Marciniak wciąż może pozwać Stowarzyszenie "Nigdy Więcej". "To byłby samobój"

W sobotę Szymon Marciniak poprowadził mecz finałowy Ligi Mistrzów. O mały włos a do tego by nie doszło ze względu na jego udział w wydarzeniu współorganizowanym przez Sławomira Mentzena. Sędzia wciąż może pozwać prowodyrów całej sytuacji. Przedstawiciel organizacji jednak twierdzi, że byłby to "samobój".