Tak chcą ratować świat przed głodem. Trwa walka o eksport ukraińskich zbóż

Tymczasem kanał telewizyjny Haberturk poinformował, że do Rosji uda się w tym tygodniu delegacja wojskowych tureckich, by rozmawiać tam o możliwym korytarzu morskim do eksportu zboża ukraińskiego. Również ta stacja zapowiada czterostronne spotkanie w Stambule. Haberturk wymienia Erdogana i Guterresa jako uczestników rozmów czterostronnych i zapowiada, że odbędą się one w ciągu 10 dni.