Tak Polska pomogła Ukrainie. Prezydent pokazał liczby

Polska zajmuje pierwsze miejsce, w stosunku do PKB wśród wszystkich państw, które zaangażowały się w pomoc Ukrainie. To my przekazaliśmy największą liczbę ciężkiego uzbrojenia. Polska jest też w czołówce państw, które – w liczbach bezwzględnych – przyjęły najwięcej uchodźców - czytamy na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.