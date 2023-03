Tak Rosjanie omijają sankcje. Robią to nawet na Bałtyku

Rosjanie przeładowują ropę naftową na wodach międzynarodowych. Wszystko po to, by ominąć sankcje nałożone na import tego surowca drogą morską. Dzieje się to też na Morzu Bałtyckim. Statki pod rosyjską banderą nie zawijają do portów i zatrzymują się na kotwicowiskach. Jeden z nich był widziany w Gdyni.