Tak rośnie polski eksport do Ukrainy. Oto nowe dane

są różne rodzaje wymiany handlowej, tę obecna nazwałbym interwencyjną, polega na sytuacji szczególnej i kupuje się co się da gdzie się da , często czas dostępu jest ważniejszy niż cena lub jakość. Jest wymiana polegająca na kompensacji swoich braków , kupowaniu tego czego u nas nie ma a tam jest, i sprzedawaniu parterowi swoich przebojów cenowych i na dodatek tego czego nie mają u siebie z takich lub innych powodów i klimat oraz położenie powodują że raczej tak zostanie. Trzeci rodzaj współpracy handlowej to wzajemna konkurencjach w dziedzinach, które obie strony mają dobrze rozwinięte i walczą ze sobą cenowo.We współpracy międzynarodowej ważna jest fachowość i maksymalizacja zysków przy minimalizacji strat, jeśli będziemy punktować co jest warto kupić a co sprzedać bo obie strony na tym zaoszczędzą lub zarobią to będzie z tego obopólne zadowolenie, jesli jednak pominiemy te branże a skupimy się na tym co nas konfliktuje i jesteśmy rywalami to współpraca się nie rozwinie bo oni pójdą gdzieś dalej , a my tym bardziej. Ważne aby dokładnie badać codziennie mozliwość wymiany w tym co jest lepsze, tańsze i bliższe. No niestety sa też ciemne strony jak korupcja, układy, polityka i nieuczciwość, co może się przytrafić po każdej stronie i skutecznie zniechęcić, no ale obecny klimat jest chyba lepszy niż kilka lub kilkanaście lat temu.Aby było dobrze trzeba nad tym pracować.