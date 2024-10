Tak rośnie prywatny biznes zbrojeniowy. Goni państwowego giganta

"Z tego zdecydowana większość, bo ponad 10 mld zł, trafiła do państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) , którą tworzy ponad 50 spółek. Są to m.in. produkująca armatohaubice Krab Huta Stalowa Wola, wytwarzające np. zestawy przeciwlotnicze skarżyskie Mesko czy sprzedający trotyl bydgoski Nitrochem" - wskazano.

Prywatny biznes zbrojeniowy rośnie

"Patrząc na ostatnie lata, widać jednak wyraźnie, że Grupa WB – największy prywatny podmiot, w którym Polski Fundusz Rozwoju posiada 26 proc. – zmniejsza dystans do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W 2018 r. przychody PGZ wyniosły 5,5 mld zł, ok. 17 razy więcej niż Grupy WB. W 2023 r. było to 10,2 mld zł, już tylko 7 razy więcej niż WB" - czytamy w artykule, w którym dodano, że jeśli oba podmioty urosną w 2024 r. w podobnym tempie jak rok wcześniej, można zakładać, że osiągną odpowiednio ok. 12 i 3 mld zł przychodów.