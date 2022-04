Takiego efektu wojny Putin wolałby uniknąć. 200 tys. Rosjan może zostać bez pracy

Dodał, że władze stolicy są gotowe wspierać osoby, które stracą pracę, zapewniając im szkolenia oraz tymczasową pracę. Sobianin poinformował, że w ubiegłym tygodniu przyjęto plan pomocy dla zagrożonych utratą pracy mieszkańców Moskwy, opiewający na 3,6 miliarda rubli (ok. 38 milionów euro).

Siergiej Sobianin cytowany przez dziennik "Rzeczpospolita" przekonuje, że program ten ma pomóc znaleźć nową pracę mieszkańcom Rosji, którzy ją w ostatnim czasie stracili. Co więcej, rosyjscy przedsiębiorcy dostają także pieniądze na to, aby stworzyć zaplecze produkcyjne dla towarów, które skutecznie zastąpią te do tej pory importowane.