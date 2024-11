Tę bitwę handlową z Chinami Trump już przegrywa

Peru jest drugim eksporterem miedzi na świecie, a wzrost wpływów Chin w tym kraju odzwierciedla szerszą tendencję w całym regionie, uznawanym dawniej za "podwórko" Stanów Zjednoczonych. Obecność gospodarcza Chin gwałtownie rośnie, co wiązane jest z zapotrzebowaniem na kukurydzę, miedź, soję, wołowinę czy używany w akumulatorach lit.

"Chiny weszły do tego regionu agresywnie"

- Strategiczna wartość polega na tym, że to podwórko Stanów Zjednoczonych . Chiny nie mogą zacząć od budowania tam baz wojskowych, bo to byłoby zbyt drażliwe i postawiłoby konflikt ze Stanami Zjednoczonymi zbyt wyraźnie. Więc najpierw nawiązały więzi gospodarcze – ocenił Li Xing z chińskiego Instytutu Strategii Międzynarodowych w prowincji Guangdong.

- Chiny weszły do tego regionu agresywnie, szybko się uczą i są przygotowane do pozostania tam w długim okresie - powiedział z kolei były urzędnik departamentu stanu USA Eric Farnsworth. Jego zdaniem, jeśli Ameryka Południowa nie stanie się priorytetem USA, region będzie się przechylał coraz mocniej w stronę Chin.

"Nowa brama Chin do Ameryki Łacińskiej"

Głębokowodny port, określany przez niektóre media jako "nowa brama Chin do Ameryki Łacińskiej", należy w większości do państwowej chińskiej firmy Cosco Shipping i pozostanie pod jej kontrolą, co wywołuje zaniepokojenie w Stanach Zjednoczonych. Koszt projektu szacowany jest na 3,5 mld dolarów.