Tę zmianę wprowadzoną przez rząd Tuska popiera aż 77 proc. wyborców PiS i Konfederacji

Zmiany w składce zdrowotnej. Oto szczegóły

Według rządu na zmianie skorzysta ok. 934 tys. przedsiębiorców: osoby o najniższych dochodach lub o stracie zaoszczędzą dzięki temu do ok. 105 zł miesięcznie. Rząd zapewnia, że w budżecie na 2025 r. zarezerwowano środki, które mają wyrównać wpływy do NFZ zmniejszone po obniżeniu składki zdrowotnej. W ocenie skutków regulacji zaznaczono, że koszt tego rozwiązania dla budżetu państwa to ok. 945 mln zł.