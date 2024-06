Tego węgla nie kupisz. Będzie zakaz

Projekt zakłada, że od lipca 2029 r. będzie obowiązywać "zakaz wprowadzania do obrotu z przeznaczeniem do użycia w sektorze bytowo-komunalnym (...) sortymentów węgiel kostka, węgiel orzech, węgiel groszek i węgiel miał".

Walka o jakość powietrza

Zmiany w przepisach spowodowane są walką z greenwashingiem - chodzi o "na przedstawianiu produktów lub działań jako bardziej przyjaznych dla środowiska niż są w rzeczywistości" - czytamy w i.pl. Jest to również walka z emisją zanieczyszczeń i wprowadzeniem neutralności klimatycznej w 2050 r. Regulacja zaostrzy też wymagania jakościowe dla paliw stałych - chodzi przede wszystkim o stopniowe zmniejszanie wilgoci oraz zawartości siarki w węglu orzech, groszku, kostce i miale.

I.pl zwraca uwagę, że z mienią się nazwy poszczególnych produktów . Do lipca 2029 r. "Węgiel kostka" zamieni "kęsy, kostka, kostka I, kostka II". Ponadto węgiel orzech zastąpi "orzech, orzech I, orzech II" a "węgiel groszek" będzie charakteryzować "groszek, groszek I, groszek II, ekogroszek, groszek plus". Natomiast "węgiel miał" zastąpi "ekomiał". "Węgiel" zastąpi też "antracyt".

"Będą natomiast wprowadzane do obrotu paliwa sortymentu orzech i groszek przeznaczone dla klasowych urządzeń grzewczych, których parametry jakościowe są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 303-5 (tj.: zawartość popiołu na poziome do 7 proc., zawartość opałowa od 26 MJ/kg; zawartość wilgoci całkowitej do 11 proc.)" - dodano w uzasadnieniu, które przytacza i.pl.