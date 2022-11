Tej zimy w Niemczech mogą zgasnąć światła. Możliwe blackouty na początku roku

Niemcy przygotowują się na ciężkie czasy. - Ze względu na napiętą sytuację w zaopatrzeniu w energię Federalny Urząd Ochrony Cywilnej i Pomocy Ofiarom Katastrof (BBK) ocenia, że w najbliższych miesiącach w Niemczech może dojść do przerw w dostawach prądu daleko wykraczających poza to, co działo się do tej pory - informuje "Deutsche Welle".