Olaf Scholz zabiega o Wietnam. Pierwsza taka wizyta od dawna

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w trakcie swojej podróży na szczyt G20 odwiedził Wietnam. W trakcie spotkania z premierem tego kraju Pham Minh Chinhem rozmawiał na temat relacji energetycznych i handlowych łączących te kraje. Wietnam i Singapur to jedyne kraje w Azji Południowo-Wschodniej, które mają umowę o wolnym handlu z Unią Europejską.

Pierwsza taka wizyta do dekady

W trakcie konferencji prasowej z premierem Wietnamu Scholz powiedział, że Berlin chce głębszych relacji handlowych z Wietnamem i będzie wspierać przejście kraju do bardziej zielonej gospodarki, w tym poprzez rozbudowę systemu metra w stolicy Wietnamu Hanoi. Kolejnym przystankiem Scholza po Pekinie i Hanoi będzie Singapur.

Niemcy, jak informuje Reuters, są drugim co do wielkości partnerem handlowym Wietnamu wśród państw UE po Holandii, z wymianą o wartości 7,8 mld dolarów w zeszłym roku. To jednak znacznie mniej jednak niż Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia i Korea Południowa.