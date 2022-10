Ten kraj zapłaci Gazpromowi za gaz. Ale wciąż obawia się zakręcenia kurka

Nadal istnieje ryzyko odcięcia Mołdawii od gazu

1 października Gazprom zasłonił się "problemami technicznymi po ukraińskiej stronie" i ograniczył o 30 proc. dostawy gazu ziemnego do Mołdawii. Mołdawski rząd odrzucił ten argument i zarzucił rosyjskiej spółce kierowanie się motywami politycznymi.

Władze Mołdawii prognozują dalsze ograniczenie dostaw gazu do końca października w separatystycznym regionie Naddniestrza. Lokalne władze podają, że Gazprom zamierza ograniczyć przesył surowca o 30-40 proc.

Kryzys gazowy w Mołdawii

Mołdawia znalazła się na ustach europejskich decydentów w październiku 2021 r. Wtedy to Kreml zdecydował się odciąć ten kraj od dostaw gazu po wygaśnięciu umowy z Gazpromem, co doprowadziło do wybuchu kryzysu i wprowadzenia stanu wyjątkowego w kraju. Sytuacja była na tyle trudna, że Kiszyniów wynegocjował zakup surowca m.in. od Polski.