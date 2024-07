To była sztandarowa inwestycja rządu PiS. Teraz mieszkańcy chcą odszkodowań

Miliardy wydane. Przepływają głównie jachty

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 km , w tym samo przejście przez Zalew Wiślany liczy nieco ponad 10 km, na rzece Elbląg - także ponad 10 km; pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który składają się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał oraz cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości.

Jak dotąd w ciągu roku funkcjonowania nowej drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, skorzystało z niej ok. 1700 jednostek . Jednak zdecydowaną większość z nich, bo aż 1300, stanowiły jachty i motorówki, a tylko 300 to statki komercyjne i państwowe.

Prokuratura wszczyna śledztwo

Ze złożonego w czerwcu zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli wynikało, że Marek Gróbarczyk, ówczesny minister gospodarki morskiej w rządzie Mateusza Morawieckiego, w 2019 i 2020 roku "nie poinformował Rady Ministrów, że wartość inwestycji wzrośnie o ponad 125 proc., to jest z 880 mln zł do niemal 2 mld zł i tym samym planowany przekop mierzei stracił uzasadnienie ekonomiczne" - informowało Radio ZET.

Co o zarzutach NIK mówi były miniser gospodarki? - Nie przypuszczałem inaczej przy tak upolitycznionej prokuraturze - komentuje Gróbarczyk. - Jest to, krótko mówiąc, dość idiotyczne, co się dzisiaj dzieje, ponieważ decyzję związaną ze wzrostem kosztów podjęła Rada Ministrów, przyjmując uchwałę związaną z programem wieloletnim i ze wzrostem kosztów wynikających z tytułu rozszerzenia inwestycji. Była ona podpisana przez pana premiera Morawieckiego. Uważam, że jest to po prostu skrajne upolitycznienie prokuratury, nie mówiąc już o NIK-u, który zarzuty kierowane do mnie po prostu wymyślił - dodaje.