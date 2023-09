Ceny paliw w Polsce coraz bardziej oderwane w dół od globalnych tendencji

gościu 21 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

U nas cud z cenami paliw trwa stale. Jak ceny ropy spadają, to u nas benzyna drożeje. Jak stoją w miejscu, to u nas benzyna drożeje. Jak rosną, to u nas benzyna drożeje. Jak idą wybory, to u nas benzyna tanieje.