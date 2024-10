Trump Media rośnie w siłę. Były prezydent odcina kupony

W ostatnich tygodniach, były prezydent Donald Trump znacznie się wzbogacił, podobnie jak akcjonariusze firmy mediów społecznościowych noszącej jego nazwisko - zauważa "The New York Times".

We wtorek akcje spółki macierzystej Truth Social wzrosły o ok. 10 proc. w trakcie porannego handlu, zanim straciły te zyski i zamknęły się z wynikiem spadkowym o ok. 10 proc. W ciągu kilku ostatnich tygodni, wzrost wartości akcji dodał niemal 2 miliardy dolarów do wartości 60-procentowego udziału Trumpa w firmie.