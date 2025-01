Trzaskowski obiecuje pakiet dla przedsiębiorców

bardzo go lubię będę na niego głosować ale niech się zajmie problemem skrzywdzenia wdów i wdowców rentą wdowią przed głosowanie do parlamentu lewica zbierała podpisy bo to był projekt obywatelski rentę wdowią mieli otrzymać wszyscy po wyborach jak zwykle Tusk zmienił zdanie i wprowadził projekt rządowy zabierając większości to świadczenie wprowadzeniem beznadziejnych kryteriów dla żywych i zmarłych gdzie w całej Europie otrzymują wszyscy i to 50 % po zmarłym a u nas 15% nawet nie dali tylko okradli samotnych seniorów z pieniędzy zmarłych może prezydent jak wygra wybory a jeszcze jest czas do lipca coś zmienić ludzie na to czekają żę otrzymają wszyscy tak jak obiecali