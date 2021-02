Twierdzą, że rząd raz ich już oszukał. Boją się, że zrobi to po raz kolejny

Choć do świąt wielkanocnych, wydawać by się mogło, jeszcze wiele czasu, branża zniczy i wkładów już musi o nich myśleć. Produkcja nie następuje z dnia na dzień. Trzeba dokładnie przeanalizować rynkowe potrzeby, zawrzeć umowy z kontrahentami. I w końcu ruszyć z produkcją.

- W połowie maja wysłaliśmy pismo do rządu z prośbą o to, aby 1 listopada ponownie nie zamknęli cmentarzy. Oczywiście rozumieliśmy działania rządu na Wielkanoc, jako konieczność przygotowania się do starcia z wirusem. Tego nie kwestionowaliśmy - mówi Joanna Karpeta.

Na pismo nie było odpowiedzi. Wobec jednak wygaszania obostrzeń, powrotu życia do normalności, branża przyspieszyła z produkcją, by zdążyć przygotować się na listopad. W lipcu maszyny i ludzie pracowali już pełną parą.

- We wrześniu od producentów zniczy odbiorcy masowo zaczęli odbierać produkty. Dzieci wróciły do szkół, wydawać się mogło, że wszystko wraca do normy. Mimo to, na początku października, jako zarząd Stowarzyszenia, wysłaliśmy kolejne pismo do rządu. Chcieliśmy wiedzieć, na czym stoimy, czy cmentarze na pewno nie zostaną zamknięte 1 listopada - mówi wiceprezeska Stowarzyszenia.