Tyle faktycznie kosztuje nas walka z Covid-19. Najnowsze dane o długu i deficycie

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 roku wyniósł 6,9 proc. PKB, podał we wstępnym szacunku GUS. Czy to dużo?

Czym jest deficyt finansów publicznych? To różnica między wydatkami sektora finansów publicznych, a dochodami. Różnicę tę można wyrazić w procentach, w odniesieniu do Produktu Krajowego Brutto.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government, EDP):

To dane liczone według metodologii unijnej, które dają najpełniejszy i rzetelny obraz polskiego zadłużenia i pokazują, ile kosztuje walka ze skutkami pandemii COVID-19. Zadłużenie to jest większe niż państwowy dług publiczny (PDP), który nie uwzględnia ani tarczy antykryzysowej PFR, ani Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 utworzonego w BGK. Różnica między "długiem państwowym", a tym liczonym według metodologii unijnej, znacznie wzrosła w ubiegłym roku (o prawie170 mld zł), co widać na wykresie poniżej.

Warto też zauważyć, że o ile deficyt wzrósł o 6,9 proc. PKB w 2020 roku, nowe zadłużenie wzrosło znacznie bardziej, bo o 12 proc. PKB (57,7 proc. vs 45,6 proc.). Z czego wynika ta rozbieżność? "Częściowo to efekt spadku PKB w 2020 no i kursów walutowych. Podbijają dług jako proc. PKB zdecydowanie bardziej niż deficyt" - oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego. Z kolei Sławomir Dudek, główny ekonomista FOR komentuje, że notyfikacja fiskalna za 2 tygodnie powinna pokazać z czego faktyczne wynika różnica 6,9 vs. 12,5 proc.