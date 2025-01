Tymczasowy rząd w Syrii zapowiedział podwyżki płac do 400 proc.

- To pierwszy krok w kierunku awaryjnego rozwiązania problemów rzeczywistości gospodarczej w kraju - powiedział agencji Reutera Mohammed Abazid, minister finansów w nowym rządzie. Koszt podniesienia płac szacuje się na ok. 127 mln dolarów.

Rząd Syrii apeluje do USA: sankcje wymierzone w naród, nie reżim Asada

Minister spraw zagranicznych Syrii Asad Hasan al-Szibani zaapelował do Stanów Zjednoczonych o zniesienie paraliżujących sankcji nałożonych na jego kraj, podkreślając, że są one przeszkodą na drodze do szybkiej odbudowy ogarniętego wojną kraju. Szibani, który składał wizytę w Katarze, powiedział dziennikarzom, że sankcje "są obecnie wymierzone w naród syryjski, a nie, jak wcześniej, w reżim Asada".