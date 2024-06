UE uderza w Kreml. Rozszerza sankcje na rosyjski gaz skroplony

Kraje członkowskie Unii Europejskiej 24 czerwca 2024 roku zatwierdziły kolejny, już czternasty, pakiet sankcji gospodarczych skierowanych przeciwko Federacji Rosyjskiej. Najnowsze restrykcje po raz pierwszy obejmą rosyjski gaz skroplony ( LNG ), choć nie w pełnym zakresie. Wynikają one z decyzji oznaczonej numerem 2024/1744 - wyjaśnia Polski Instytut Ekonomiczny.

UE uderza w Rosję. LNG pod nadzorem

Zgodnie z przyjętymi przepisami, zakazane będzie m.in. świadczenie na obszarze Unii Europejskiej usług związanych z ponownym załadunkiem w celu operacji przeładunku gazu LNG pochodzącego z Rosji. Obostrzenia dotyczą również finansowania takich działań, udzielania przy nich pomocy technicznej oraz pośrednictwa. W praktyce oznacza to brak możliwości odsprzedaży rosyjskiego gazu skroplonego poza granice Wspólnoty.

Jak szacują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wprowadzone teraz sankcje dotkną jedynie około 5 procent importowanego do Unii Europejskiej rosyjskiego gazu. Jego główne kanały dostaw w pierwszym kwartale 2024 roku przebiegały przez Turcję (gazociąg TurkStream z punktem wejścia Strandża 2 na terytorium Bułgarii, odpowiedzialny za 37 procent rosyjskiego gazu sprowadzanego do krajów UE) oraz przez Ukrainę (gazociąg Urengoj-Pomary-Użhorod z punktem wejścia Sudża, stanowiący 35 procent importu z Rosji). Łącznie w styczniu-marcu bieżącego roku odpowiadały one za 11 procent całego gazu importowanego przez Unię.