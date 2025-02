Ukraina potwierdza. Jest ostateczny wariant umowy z USA w sprawie minerałów

Umowa Ukrainy z USA. Oto szczegóły

Agencja informowała także, że w projekcie wskazano, że środki z funduszu zostaną skierowane na inwestycje obejmujące strategiczne sektory gospodarki Ukrainy, takie jak przemysł wydobywczy i rozwój portów. Dodatkowo projekt zakłada, że w przyszłości Stany Zjednoczone będą mogły odzyskać część środków, które zainwestowały w obronę i odbudowę Ukrainy , dążąc do przywrócenia jej potencjału gospodarczego sprzed konfliktu.

Według projektu umowy Ukraina ma zobowiązać się do przekazywania 50 proc. przychodów z wydobycia surowców naturalnych – takich jak gaz, ropa naftowa czy minerały – do funduszu. Po odliczeniu kosztów operacyjnych połowa zysków z tych sektorów trafi właśnie do wspólnego budżetu inwestycyjnego. Środki mają być przeznaczone na odbudowę zniszczonej wojną infrastruktury, rozwój gospodarki, a także zabezpieczenie finansowej niezależności kraju.