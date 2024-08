Ukraińcy założyli w Polsce już blisko 60 tys. firm

Dodano, że w pierwszej połowie 2024 r. obywatele Ukrainy zakładali częściej niż co dziesiątą firmę w Polsce (11,2 proc.), a 77 proc. aktywnych, nowo zarejestrowanych przez cudzoziemców działalności w naszym kraju prowadzili Ukraińcy.

Obywatele Ukrainy założyli w Polsce blisko 60 tys. firm

Jak przekazał PIE, udział ukraińskich działalności zakładanych przez kobiety w pierwszej połowie 2024 roku wynosi ok. 35 proc. Jest to mniej, niż udział działalności zakładanych przez Polki w tym samym okresie (38 proc.).

Dodano, że działalności gospodarcze zakładane przez ukraińskich mężczyzn różnią się strukturą branżową od zakładanych przez kobiety. Mężczyźni najczęściej zakładają działalności związane z budownictwem (34 proc.), informacją i komunikacją (23 proc.), a także transportem i gospodarką magazynową (11 proc.). Blisko co trzecia firma prowadzona przez obywatelki Ukrainy zajmuje się pozostałą działalnością usługową (30 proc.).

Alternatywa dla etatu

PIE zwraca uwagę, że prowadzenie własnej działalności w Polsce to dla wielu Ukraińców alternatywa dla pracy na etacie. Na koniec czerwca 2024 r. liczba obywateli Ukrainy zgłoszonych do ubezpieczenia wyniosła ok. 771 tys. osób, z czego blisko 739 tys. pracowało na etacie lub na podstawie umowy-zlecenia czy umowy agencyjnej - wynika z danych ZUS.