Ukraińska żywność zalewa Polskę? Ekspert pokazuje dane

Import żywności z Ukrainy. Jak jest faktycznie?

Mamy dużo do stracenia

W sumie oznacza to spadek o około jedną dziesiątą w stosunku do eksportu, którego można byłoby się spodziewać bez protestów. W skali całej gospodarki efekt ten łatwo bagatelizować, ale dla firm specjalizujących się w handlu ze Wschodem powyższe koszty mogą być dużym obciążeniem.

Blokada nie tylko przedłużyła się na pierwsze miesiące 2024 roku, ale i nasiliła się. Dlatego można przypuszczać, że w lutym ubytek eksportu może wyraźnie przekroczyć to, co widzieliśmy pod koniec 2023 roku. Co więcej, średnioterminowe konsekwencje będą jeszcze większe.

Konkurencji nie unikniemy

Tylko, że ta konkurencja będzie trudna do uniknięcia w świetle planowanej akcesji Ukrainy do UE. Można więc przyjąć, że protesty, które widzimy, to nie tyle sprzeciw wobec obecnego napływu produktów rolnych, bo ten wcale nie jest tak duży, co raczej pierwsze sygnały oporu przed konsekwencjami rozszerzenia Unii.